Путін пропонує США забути про минуле і «почати все наново»

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН пропонує ввести безвізовий режим між США і Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН сказав сьогодні на зустрічі з віце-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ.

«Якби Росія і Сполучені Штати Америки домовилися між собою про введення безвізового режиму раніше, ніж ми це зробили б з Євросоюзом, це було б історичним кроком у розвитку російсько-американських відносин», - сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що зараз Росія з європейськими країнами веде активні переговори про безвізовий режим.

На думку В.ПУТІНА, такий крок зламав би всі старі стереотипи між Росією і США.

«Ми перегорнули б дуже значущу сторінку в нашому минулому і почали б все наново. Це створило б абсолютно нову моральну атмосферу між Сполученими Штатами і Російською Федерацією», - сказав він.

У свою чергу, Дж.БАЙДЕН назвав це «гарною ідеєю». Він зазначив, що потрібно продовжувати зближувати Росію зі Сполученими Штатами. «Я вважаю, що попередні вісім років наша адміністрація не користувалася тими можливостями, які існували для співпраці між нашими країнами. І тут справа не в альтруїзмі. Я думаю, що в наших власних інтересах і, як мені здається, на користь Росії, щоб наші відносини стали ближчими», - сказав він.

За словами Дж.БАЙДЕНА, за останні два роки він дійшов висновку, що коли у якоїсь країни виникає проблема, то вона звертається або до Москви, або до Вашингтона.