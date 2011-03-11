В Японії закрили чотири АЕС поблизу епіцентру землетрусу

Сьогодні, 11 березня, МАГАТЕ повідомляє, що з міркувань безпеки було закрито чотири японські АЕС, що знаходяться найближче до епіцентру землетрусу.

Зокрема, в аварійному порядку були зупинені системи охолоджування першого і другого реакторів АЕС в префектурі Фукусіма після виявлення неполадок на одному з них.

Крім того, японські ЗМІ повідомили, що після землетрусу пожежа спалахнула в машинному відділенні атомної електростанції в місті Онагава, префектура Міягі.

Раніше прем`єр-міністр Японії Наото Кан собщил, що на японських АЕС після землетрусу не зафіксовано витоків радіації.

"Коммерсант-Украина"