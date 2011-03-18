Італія надасть свої бази для військової операції в Лівії

Італія готова надати свої військові бази для виконання резолюції РБ ООН про введення безполітної зони над Лівією, передає Reuters з посиланням на джерело в італійському уряді.

Натомість німецькі війська не братимуть участі в можливій військовій операції в Лівії, заявив міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле, наголосивши, що Німеччина утрималася при голосуванні за лівійську резолюцію, оскільки вважає, що військова операція проти Лівії становить серйозну небезпеку.

Рада Безпеки ООН сьогодні схвалила резолюцію, яка передбачає введення безполітных зон над Лівією, і "вжиття всіх необхідних заходів" для захисту мирних громадян, зазначає РосБізнесКонсалтинг.