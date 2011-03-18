Президент Ємену оголосив у країні надзвичайний стан

Президент Ємену Алі Абдалла САЛЕХ оголосив сьогодні про запровадження в країні надзвичайного стану.

Як передає РІА «Новости», рішення про запровадження НС ухвалила Національна рада оборони. Ця заява прозвучала через кілька годинників після того, як західні ЗМІ повідомили, що в результаті обстрілу єменськими силовиками учасників антиурядової демонстрації в столиці країни місті Сані сьогодні більше 40 осіб загинули і близько 300 отримали поранення.

Між тим, за даними МВС Лівії, жертвами заворушень стали 25 осіб. Президент Ємену висловив співчуття у зв`язку із загибеллю людей, проте спростував твердження, що в цьому винні співробітники правоохоронних органів.

Запроваджений у Ємені режим НС забороняє цивільному населенню мати при собі зброю.

У Ємені з початку лютого тривають антиурядові протести з вимогою відставки Президента А.САЛЕХА, який править з 1978 року. За цей час жертвами зіткнень демонстрантів з поліцією стали кілька десятків осіб, сотні поранені. Президент Ємену раніше запропонував провести референдум за новою Конституцією, що передбачає перехід до парламентської форми правління. А.САЛЕХ сказав, що за новою Конституцією вся виконавча влада перейде до уряду, який "сформують заново обрані парламентарії в кінці 2011 або початку 2012 року". Єменська опозиція відкинула ініціативу Президента.