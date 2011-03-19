Саркозі оголосив про початок операції в Лівії

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ оголосив про початок в найближчі години операції в Лівії і зажадав від лівійського лідера Муамара КАДДАФІ беззастережного припинення вогню, заявивши, що це єдина можливість для лівійського режиму вступити в переговори з міжнародним співтовариством, повідомляє «Газета.Ru».

Йдеться про початок авіаційних ударів.

«Ворота дипломатії відкриються лише тоді, коли беззастережно припиняться бойові дії», – сказав Н.САРКОЗІ, виступаючи в Парижі на переговорах лідерів держав, присвячених реалізації резолюції ООН з Лівії.

«Разом з нашими арабськими, європейськими і американськими партнерами, – сказав Н.САРКОЗІ, – Франція готова виконати свою роль в історії».

Президент Франції пояснив активну роль своєї країни в розв`язанні лівійської кризи турботою про жителів Лівії, підкресливши, що Франція нікому не надв`язує свою політичну волю.

«Є універсальні цінності і вони припускають, що всі ці злочини мають бути засудженими», – сказав він, маючи на увазі дії збройних сил М.КАДДАФІ, які бомблять повстанців.

За словами Н.САРКОЗІ, міжнародне співтовариство повинне врятувати лівійський народ «від божевілля кривавого режиму».

«Ми хочемо дати можливість лівійському народоволку самому вибрати своє майбутнє», – додав він.

У Парижі промовою Н.САРКОЗІ закінчилася зустріч лідерів міжнародного співтовариства.

Під час цієї зустрічі французькі військові джерела повідомили, що винищувачі ВВС Франції вже перебувають у небі над Лівією, зокрема над Бенгазі, містом, яке залишилося останнім оплотом повстанців і в суботу було піддане штурму військами М.КАДДАФІ.