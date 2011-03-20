Український громадянин захоплений в Лівії разом з італійськими моряками

Озброєні люди захопили екіпаж італійського морського буксира в неділю в столиці Лівії Тріполі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на супутниковий телеканал "Аль-Джазіра". За даними телеканалу, екіпаж складається з вісьмох громадян Італії, двої - Індії і одного - України. Інших подробиць поки не повідомляється.

Напередодні, після початку військовій операції іноземною коаліцією, в якій активну участь бере Італія, Муамар Каддафі назвав Середземномор`я і Північну Африку зоною військових дій і пригрозив завдати ударів по інтересах держав, що напали на Лівію.