Український громадянин захоплений в Лівії разом з італійськими моряками

11:48, 20 березня 2011
Світ
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Дані телеканалу Аль-Джазіра

Озброєні люди захопили екіпаж італійського морського буксира в неділю в столиці Лівії Тріполі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на супутниковий телеканал "Аль-Джазіра". За даними телеканалу, екіпаж складається з вісьмох громадян Італії, двої - Індії і одного - України. Інших подробиць поки не повідомляється.

Напередодні, після початку військовій операції іноземною коаліцією, в якій активну участь бере Італія, Муамар Каддафі назвав Середземномор`я і Північну Африку зоною військових дій і пригрозив завдати ударів по інтересах держав, що напали на Лівію.

 

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