Аварійна АЕС "Фукусіма" не повернеться в експлуатацію

Представник японського уряду підтвердив, що влада має намір припинити експлуатацію атомної електростанції Фукусіма. Це повідомлення з’явилося після кількох аваріцй минулого тижня, внаслідок чого в атмосферу стався викид радіації.

"Розглядаючи цю ситуацію предметно, це зрозуміло", - сказав генеральний секретар уряду Японії Юкіо Едано, відповідаючи на запитання журналістів, чи планує уряд зняти з експлуатації постраждалу атомну електростанцію. Слова генсека наводить агентство Кіодо.

Зараз тиск на третьому реакторі аварійної АЕС стабілізувався, після того, як його протягом кількох годин поливали водою з п`яти пожежних машин. За словами керівництва електростанції, необхідності у випуску радіоактивної пари нині немає.