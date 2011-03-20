У Марокко тривають вуличні протести

У кількох містах Марокко вирують вуличні протести, що стали другою хвилею демонстрацій з вимогою реформ, повідомляє Бі-бі-сі.

Кілька тисяч людей вийшли на вулиці столиці Марокко Рабата, а також Касабланки, Танжера і Агадіра.

Учасники акції протесту виступили з вимогою покласти край корупції. Багато хто заявляє, що конституційні реформи, обіцяні королем Мохаммедом IV після лютневих протестів, далеко не просунулися.