У Марокко тривають вуличні протести
18:59, 20 березня 2011Світ
2117 0
З вимогою покінчити з корупцією
У кількох містах Марокко вирують вуличні протести, що стали другою хвилею демонстрацій з вимогою реформ, повідомляє Бі-бі-сі.
Кілька тисяч людей вийшли на вулиці столиці Марокко Рабата, а також Касабланки, Танжера і Агадіра.
Учасники акції протесту виступили з вимогою покласти край корупції. Багато хто заявляє, що конституційні реформи, обіцяні королем Мохаммедом IV після лютневих протестів, далеко не просунулися.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter