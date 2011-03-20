Італійський буксир з українським членом екіпажу звільнений у Лівії

Італійське судно з 11 членами екіпажу на борту, захоплене в Лівії, в неділю звільнене, повідомляє Reuters з посиланням на компанію-оператора Augusta Offshore.

За даними агентства, італійський морський буксир був захоплений озброєними людьми у суботу в столиці Лівії Тріполі, незадовго до того, як західна коаліція почала військову операцію проти військ Каддафі. Екіпаж судна складається з вісьмох громадян Італії, двох - Індії і одного - України.

Зараз буксир прямує на північ, повідомляє РІА "Новости". Як повідомив представник Augusta Offshore, компанія-оператор судна є партнером італійського нафтогазового гіганту Eni в Північній Африці і працює в Лівії впродовж кількох років.