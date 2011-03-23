Обама: Каддафі – загроза для лівійського народу

Президент США Барак Обама заявив у вівторок, що Муаммар Каддафі становитиме потенційну загрозу для народу Лівії, якщо він залишиться при владі.

Раніше, зазначає Бі-бі-сі, представники американської влади наголошували, що усунення Каддафі від влади не є ціллю військових дій щодо Лівії.

Водночас вони зазначали, що хотіли б бачити завершення його правління.

Як повідомляє Associated Press, сьогодні американське командування заявило, що розглядає можливість застосування будь-яких засобів у відповідь на дії військ Каддафі проти міст, зайнятих повстанцями.

За наявною інформацією, снайпери і танки військ Каддафі тероризують населення м. Місурати, єдиного міста в західній частині країни, зайнятого повстанцями. Жителі позбавлені електрики, зазнають гострого браку продовольства і води.