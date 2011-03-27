Рівень радіації у воді 2-го енергоблока Фукусіми-1 вищий за норму в 10 млн разів

Рівень радіації у воді в нижній частині турбінного залу 2-го енергоблоку АЕС "Фукусіма-1" перевищив встановлену норму в 10 млн. разів.

Про це повідомляє NEWSru з посиланням на оператора станції TEPCO.

За даними японського Агентства з атомної і промислової безпеки, причиною підвищення рівня радіації у воді на другому енергоблоці могло стати витікання з активної зони реактора.

Як передає Reuters, усі роботи на другому реакторі АЕС припинені, триває евакуація співробітників станції.

За даними вимірів, проведених уранці в неділю, кількість радіоактивного йоду в океані перевищила норму в 1850 разів, тоді як у суботу повідомлялося про перевищення в 1250 разів. Причиною є витікання радіоактивної води з приміщень станції. Скупчення радіоактивної води заважає фахівцям оператора АЕС, компанії TEPCO займатися життєво необхідним відновленням систем охолодження реакторів.

Напередодні повідомлялося, що в контрольних залах п`яти із шести реакторів аварійної АЕС "Фукусіма-1" відновлено освітлення. Без світла поки що залишається тільки найбільш постраждалий 4-й енергоблок.

Головним завданням залишається охолодження аварійних реакторів. Фахівці мають намір заливати 1-й, 2-й і 3-й енергоблоки прісною водою. Морська вода, що раніше використовувалася для цього, викликала кристалізацію солі, що утрудняє циркуляцію води і відповідно охолодження реакторів. За заявою ТЕРСО, температура і тиск на цих трьох реакторах "залишаються стабільними".