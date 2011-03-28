Війська Каддафі залишають його рідне місто

Війська Каддафі залишають м.Сирт - батьківщину лідера Джамахірії.

На дорозі в бік Тріполі помічені не менше 20 армійських вантажівок, передає Бі-бі-сі. На тій же дорозі велика кількість автомобілів, що належать цивільним особам. Вони також залишають Сирт.

Три години тому в Сирті пролунали два потужні вибухи. Associated Press зазначає, що Сирт розташований в стратегічно важливому місці - практично на півшляху між сходом, який утримують повстанці, і підконтрольним Каддафі заходом країни.

Раніше сьогодні повідомлялося про те, що повстанцям проти М.Каддафі вдалося відбити у його військ ряд міст - Бін Джавад, Рас Лануф і Марса-ель-Брега.