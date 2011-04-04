У Конго розбився літак місії ООН

17:46, 04 квітня 2011
Світ
2097 0

16 людей загинули

За останніми даними, 16 чоловік загинули в результаті катастрофи літака місії ООН в аеропорту столиці Демократичної Республіки Конго (ДРК) місті Кіншасі, повідомляє Newsru з посиланням на AFP. За даними агентства, літак розбився у понеділок в другій половині дня при заході на посадку. На місці катастрофи ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Як відзначає ІТАР-ТАРС, під час зниження лайнера в районі аеропорту йшов сильний дощ.

Інші подробиці інциденту поки не уточнюються. Можлива причина авіакатастрофи, а також точна кількість осіб, які знаходилися на борту,  і їх громадянство не повідомляються. Не вказаний навіть тип літака, що розбився, передає РІА "Новости".

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter