У Конго розбився літак місії ООН

За останніми даними, 16 чоловік загинули в результаті катастрофи літака місії ООН в аеропорту столиці Демократичної Республіки Конго (ДРК) місті Кіншасі, повідомляє Newsru з посиланням на AFP. За даними агентства, літак розбився у понеділок в другій половині дня при заході на посадку. На місці катастрофи ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Як відзначає ІТАР-ТАРС, під час зниження лайнера в районі аеропорту йшов сильний дощ.

Інші подробиці інциденту поки не уточнюються. Можлива причина авіакатастрофи, а також точна кількість осіб, які знаходилися на борту, і їх громадянство не повідомляються. Не вказаний навіть тип літака, що розбився, передає РІА "Новости".