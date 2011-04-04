Лукашенко сподівається на покращення стосунків із Польщею

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО сподівається на покращення стосунків із властями Польщі, які в січні 2011 року заборонили йому в’їзд до країни через силовий розгін акцій протесту у грудні 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив під час прийому вірчих грамот у нового посла Польщі в Білорусі Лєшка ШЕРЕПКИ.

“Я би хотів, щоб ми могли, власне, за вашої участі, скерувати наші стосунки в кращий бік. Ми готові до цього”, - сказав О.ЛУКАШЕНКО, якого цитують польські медіа.

Також Президент Білорусі, який незмінно править країною з 1994 року, назвав ключовою метою зовнішньої політики відновлення співпраці з Польщею “на рівноправних засадах і взаємоповазі”.

При цьому він підкреслив, що Білорусь є суверенною державою і надалі буде будь-якою ціною відстоювати свою незалежність.

“Якщо у Польщі та інших державах будуть розуміти цю найважливішу для нас річ, то ми завжди вибудуємо наші стосунки в другорядних справах. Завжди зможемо відійти від того, що зараз накопичилося”, - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, польські власті на початку цього року заборонили Президенту Білорусі й низці білоруських високопосадовців в’їзд до країни через жорстокий розгін демонстрантів у Мінську, які протестували проти фальсифікацій на президентських виборах.

Після цього Мінськ і Варшава кілька разів обмінялися гострими заявами, а деякі аналітики почали говорити, що намагання Польщі, спрямовані на включення Білорусі у програми співпраці з Європейським союзом зазнали поразки.

Білорусь, зокрема, входить у програму ЄС “Східне Партнерство”, створення якої ініціювали Польща і Швеція. Серед інших учасників “Східного Партнерства” – Україна, Грузія, Азербайджан, Молдова і Вірменія.