У Парижі створили Європейський єврейський парламент

У Європі створено Європейський єврейський парламент, який складатиметься зі 120 депутатів. Таке рішення, як повідомляє Mignews, озвучене на найбільшому європейському єврейському форумі, що відбувся в Парижі, в якому брали участь делегати з 28 країн Європи і багатьох інших країн світу.

Делегати форуму доручили спеціальній комісії на чолі з президентом Європейського єврейського союзу (EJU) Ігорем Коломойським (Україна) і лідером євреїв Франції П’єром Беснану погодити умови роботи парламенту і його статус зі штаб-квартирою Європарламенту в Брюсселі.