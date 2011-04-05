У Парижі створили Європейський єврейський парламент

13:24, 05 квітня 2011
Світ
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Складатиметься зі 120 депутатів

У Європі створено Європейський єврейський парламент, який складатиметься зі 120 депутатів. Таке рішення, як повідомляє Mignews,  озвучене на найбільшому європейському єврейському форумі, що відбувся в Парижі, в якому брали участь делегати з 28 країн Європи і багатьох інших країн світу.

Делегати форуму доручили спеціальній комісії на чолі з президентом Європейського єврейського союзу (EJU) Ігорем Коломойським (Україна) і лідером євреїв Франції П’єром Беснану погодити умови роботи парламенту і його статус зі штаб-квартирою Європарламенту в Брюсселі.

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