«Бунт роботів»: кондуктори-автомати не пускали москвичів у транспорт

Вранці 1 червня на всіх маршрутах наземного транспорту Москви стався збій "електронних кондукторів" - автоматизованої системи контролю проїзду. Пасажирів пропускали за фактом наявності квитка, проте валідатор не міг рахувати їх, оскільки всі проїзні виявилися “обнуленими”, повідомляє ИА REGNUM. Крім того, в метро не змогли пройти по електронних квитках ті пасажири, які перед цим користувалися наземним транспортом.

"Мосгортранс" приніс вибачення і пообіцяв, що обмін проїзних документів проводитиметься протягом тижня у всіх пунктах з продажу квитків.

Прес-служба Мосгортранса повідомила, що причиною збоїв у роботі центрального сервера автоматизованої системи контролю проїзду стала аномальна спека і сильна гроза, що пройшла вранці 1 червня, повідомляє агентство "Интерфакс".

"Валідатори, завантажені у диспетчерських парках перед уранішнім виходом на лінію, отримали неповну інформацію про допустимі проїзні квитки. До 07:00 порушення роботи сервера було усунене, і тепер валідатори перепрограмуються в парках ГУП "Мосгортранс", - уточнили в прес-службі.

У "Мосгортрансі" підкреслили, що "всі спірні питання, пов`язані з некоректною роботою проїзних квитків, вирішуватимуться на користь пасажирів".

Лента.ру