Зграя собак завадила літаку з першого разу зайти на посадку

Зграя собак перешкодила літаку з першого разу зайти на посадку в аеропорту Томську.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Західно-Сибірської транспортної прокуратури Росії.

«Повітряне судно АН-24 авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Томськ-Авіа», яке виконувало рейс № 9256 за маршрутом «Піонерний – Томськ» у зв'язку з перебуванням на злітно-посадочній смузі тварин (собак) не змогло виконати посадку в аеропорту м. Томськ. За командою диспетчера літак зайшов на другий круг, після виконання якого посадка було виконано благополучно», - зазначається у повідомленні.

За інформацією відомства, інцидент стався вчора у середині дня.

Наголошується, що на борту повітряного судна перебували 4 члени екіпажа, 47 пасажирів. У результаті інциденту ніхто не постраждав, повітряне судно не пошкоджено.

За даним фактом транспортною прокуратурою Томська проводиться перевірка виконання законодавства РФ про безпеку польотів.