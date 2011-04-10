Військові в Єгипті заявили, що застосують силу
10:15, 10 квітня 2011Світ
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На площі Тахрір залишаються сотні людей
У відносинах між військовими і реформістами в Єгипті, які незадоволені темпами змін у країні, зростає напруженість.
Після зіткнень у п`ятницю сотні демонстрантів все ще залишаються в наметах, встановлених на площі Тахрір.
Військовий тимчасовий уряд заявив, що проявить твердість і вдасться до сили, щоб очистити площу і повернути Єгипет до нормального життя.
Як передає кореспондент Бі-бі-сі, протестувальники хочуть суду над колишнім президентом Хосні Мубараком, його сім`єю і соратниками.
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