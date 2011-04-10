Військові в Єгипті заявили, що застосують силу

У відносинах між військовими і реформістами в Єгипті, які незадоволені темпами змін у країні, зростає напруженість.

Після зіткнень у п`ятницю сотні демонстрантів все ще залишаються в наметах, встановлених на площі Тахрір.

Військовий тимчасовий уряд заявив, що проявить твердість і вдасться до сили, щоб очистити площу і повернути Єгипет до нормального життя.

Як передає кореспондент Бі-бі-сі, протестувальники хочуть суду над колишнім президентом Хосні Мубараком, його сім`єю і соратниками.