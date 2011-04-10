Сторони конфлікту в Лівії заявили про фронтові успіхи

Уряд Лівії оголосив, що збито два вертольоти сил повстанців у відповідь на повідомлення НАТО про знищення 17 одиниць бронетехніки Каддафі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Associated Press.

Важкі військово-транспортні вертольоти "Чинук" збиті в районі міста Марса-ель-Брега, повідомив журналістам заступник міністра закордонних справ Лівії Халід Каїм.

"Це було явне порушення резолюції 1973 щодо безполітної зони. Бунтівники використовували два вертольоти і були збиті поблизу нафтових об`єктів міста", - цитує AP його слова.

Ще близько 30 повстанців загинули в суботньому бою за місто Місрату, повідомив у неділю Reuters.

ВПС НАТО раніше в неділю заявили, що знищили за п`ятницю і суботу 17 танків Каддафі і перехопили бойовий літак опозиційних сил.