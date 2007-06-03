На виборах у Молдові лідирує Бессарабський район
19:52, 03 червня 2007Світ
864
Явка в середньому - 42 відсотки
Вибори до місцевих органів влади Молдавії відбулися у всіх населених пунктах, де в неділю тривало голосування, повідомив голова Центральної виборчої комісії Молдавії Еуджен Штірбу.
За його словами, станом на 19.00 явка виборців в середньому по країні становила 42 відсотки. Найбільшу активність виявили мешканці Бессарабського району, де проголосували 59,6 відсотка внесених до списків виборців.
Найменша явка в Кишиневі - 27,4 відсотка. Утім, цього досить, оскільки згідно з молдавським законодавством, мінімальний поріг для визнання виборів - 25 відсотків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter