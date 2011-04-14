Обама планує скоротити видатки на 4 трлн. дол.

Президент США Барак Обама поставив завдання перед урядом країни скоротити бюджетний дефіцит на 4 трлн дол. протягом 12 років. Про це очільник Білого дому повідомив у програмній промові в університеті ім. Джорджа Вашингтона.

Він зазначив, що до рішення питання треба підходити поступово, продовжуючи терміни і вибираючи пофазовий підхід. Президент уточнив, що його пропозиція передбачає продовження бюджетної програми на 2012 рік, передає Associated Press.

За словах Б.Обами, пише РосБізнесКонсалтинг, розробка цієї програми є відповіддю всім тим, хто заявляє, що США більше не може розраховувати тільки на збільшення боргів і зростання дефіциту.

Керівник американської держави пропонує розробити механізм автоматичного регулювання державного боргу. Йдеться про можливу необхідність скорочення видатків бюджету, крім програм соцзабезпечення, підтримки бідних і медичного обслуговування старих.

Вашингтон не має наміру скорочувати фінансування життєво важливих сфер для американської держави. За словами Обами, скорочення мінімально торкнуться видатків на забезпечення безпеки в країні, помічає Бі-бі-сі.