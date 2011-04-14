У Грузії готують чергову революцію?

2 травня опозиція Грузії має намір оголосити конкретний план дій, розгорнути масштабну боротьбу, кінцева мета якої – проведення в країні дострокових президентських і парламентських виборів.

Про це в ексклюзивному інтерв`ю Lb.ua заявила лідер грузинської опозиції, голова партії «Демократичний рух «Єдина Грузія» Ніно БУРДЖАНАДЗЕ.

«По всій країні вже створені і діють Комітети непокори. Другого травня ми готуємося оголосити конкретний план дій. Люди чекають цього і готові до боротьби», - зазначила вона.

«За межами Грузії дуже мало достовірної інформації про те, що відбувається в країні. Є красивий фасад – розповіді про «грузинське економічне диво», викорінення корупції тощо. Насправді, за фасадом приховані серйозні проблеми», - підкреслила Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

За її словами, ситуація з політичними і цивільними свободами, з темпами економічного зростання в країні вельми гнітюча.

«Наведу цифри. Зовнішній борг Грузії – 7 мільярдів і 100 мільйонів доларів, вдвічі більший, ніж при Шеварнадзе. Кількість біженців зросла на 25 тисяч чоловік, безробіття – на дві третини. Продовольство подорожчало втричі, електроенергія – вдвічі. Доходи людей при цьому не зросли. Середня пенсія – 47 доларів», - акцентувала екс-спікер грузинського парламенту.

«Сьогодні наша партія – частина великого суспільно-політичного руху, очолюють яке відомі спортсмени, громадські діячі, письменники, режисери, актори і т.д. Ці люди прямо заявляють: Грузію необхідно рятувати, добиватися зміни влади – дострокових президентських і парламентських виборів», - додала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.