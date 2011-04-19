Великобританія відправить до Лівії військових радників

Міністерство закордонних справ Великобританії 19 квітня оголосило, що команда британських фахівців, які працюють в Бенгазі ("столиці" лівійських повстанців), незабаром буде поповнена "досвідченими офіцерами збройних сил", повідомляє Reuters.

"Додаткові співробітники дадуть можливість уряду Сполученого Королівства зміцнити зв`язки з Національною перехідною радою (НПР)", - пояснили в МЗС Великої Британії, додавши, що додаткові офіцери допоможуть опозиції в захисті мирного населення.

"Зокрема, вони консультуватимуть НПР з питань поліпшення військової організації, створення систем комунікацій і логістики", - сказано в документі.

Крім того, британські представники допомагатимуть опозиціонерам в розподілі гуманітарної допомоги і медичних вантажів, що надходять на схід Лівії.

Водночас повідомляється, що британці не братимуть безпосередньої участі в навчанні або озброєнні повстанців.

Раніше про свою готовність допомогти Бенгазі грошима, устаткуванням і навіть зброєю заявляв Катар, нагадує Лента.ру.

Великобританія, на відміну від Франції і Італії, не визнала НПР єдиною законною владою в Лівії, проте продовжує надавати повстанцям різносторонню підтримку.