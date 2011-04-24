У Сирії заарештовані десятки активістів опозиції

За повідомленнями з Сирії, сили безпеки заарештували десятки активістів опозиційного руху, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на місцеву організацію "Спостереження за дотриманням прав людини", яка засудила ці арешти. Незалежного підтвердження цих повідомлень поки немає.

Тим часом повідомляється про заворушення в місті Джаблех на північному заході країни, де сили безпеки відкрили вогонь по демонстрантах, внаслідок чого загинула одна людина.