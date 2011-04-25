Таліби прорили 360-метровий тунель з в'язниці

З в`язниці в місті Кандагар в Афганістані вчинили втечу 476 ув`язнених, повідомляє AFP з посиланням на начальника цієї виправної установи.

Щоб здійснити втечу, розповів він, ув`язнені прорили тунель завдовжки в кількасот метрів, через який і залишили територію в`язниці. Інші подробиці начальник в`язниці поки повідомляти не став.

Представник руху "Талібан" Юсуф Ахмаді, у свою чергу, поширив заяву, в якій повідомляється, що всі втікачі були талібами. "Ув`язнені прорили 360-метровий тунель у південній частині в`язниці. Виходити на волю вони почали о 23:00 в неділю. До ранку понеділка в`язницю залишила 541 людина", - заявив Ахмаді, додавши, що серед вікачів були 106 польових командирів "Талібану". Всі вони, повідомив він, вже розміщені в безпечних місцях.

У червні 2008 року, нагадує Лента.ру, з в`язниці в Кандагарі здійснили втечу близько 1150 в`язнів. Тоді в`язницю взяли штурмом бойовики руху "Талібан" - серед ув`язнених було близько 400 талібів. При штурмі загинули 15 охоронців.