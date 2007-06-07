Путін та Ющенко зустрінуться 10 червня

Президенти Росії та України Володимир ПУТІН і Віктор ЮЩЕНКО зустрінуться в Санкт-Петербурзі 10 червня на неформальному саміті СНД.

Про це повідомив сьогодні глава МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ.

"Зустріч відбудеться 10 червня в Санкт-Петербурзі. Там президенти зустрінуться і, думаю, домовляться, коли їм провести засідання міждержкомісії", - сказав С.ЛАВРОВ журналістам за підсумками другого засідання підкомітету з міжнародної співпраці комісії Путін-Ющенко, що відбулося сьогодні в Москві.

Міністр закордонних справ Росії повідомив також, що наприкінці літа - початку осені він відвідає Україну.