Поруч з Босфором прокладуть новий канал
20:32, 27 квітня 2011Світ
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Про це повідомив прем`єр-міністр Туреччини
Новий пролив, який буде названий Стамбульським каналом, з`явиться в розташованому на берегах Босфору 15-мільйонному мегаполісі Стамбул, повідомив прем`єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.
Канал буде прокладений в європейській частині Стамбулу і стане одним з найбільших проектів XXI століття, цитує прем`єра Бі-бі-сі.
Він також додав, що його реалізація дозволить значно зменшити транспортне навантаження на одну з найзавантаженіших у світі проток Босфор, через який щорік перевозять близько 150 мільйонів тонн нафти.
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