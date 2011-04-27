Поруч з Босфором прокладуть новий канал

Новий пролив, який буде названий Стамбульським каналом, з`явиться в розташованому на берегах Босфору 15-мільйонному мегаполісі Стамбул, повідомив прем`єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Канал буде прокладений в європейській частині Стамбулу і стане одним з найбільших проектів XXI століття, цитує прем`єра Бі-бі-сі.

Він також додав, що його реалізація дозволить значно зменшити транспортне навантаження на одну з найзавантаженіших у світі проток Босфор, через який щорік перевозять близько 150 мільйонів тонн нафти.