70% поляків мають вдома національний прапор (опитування)

Майже 70% громадян Польщі мають вдома національний прапор.

Про це свідчать результати опитування Інституту Homo Homini, проведеного наприкінці квітня, яке наводить Polskie Radio.

Водночас лише трохи більше половини з них використовує прапор при відзначенні важливих подій.

Згідно з результатами дослідження, найчастіше поляки вивішують національні прапори у своїх домівках при відзначенні державних свят. Це роблять 37% опитаних із 68% поляків, які мають прапор вдома.

Релігійні свята у такий спосіб відзначають 27% поляків, в той час як спортивні події - лише 7,5% опитаних.

„Поляки мають прапор, але не використовують його”, - відзначає глава правління Homo Homini Марчін ДУМА.

Він звернув увагу на невеликий відсоток поляків, які використовують прапор для відзначення спортивних заходів, нагадавши, що у 2012 році в Польщі пройде європейський футбольний чемпіонат.

„Цікаво, як буде під час Євро 2012”, - зауважив він.

В рамках дослідження було опитано 1100 осіб. Похибка вибірки становить 3%.

*** 2 травня в Польщі відзначають День Національного прапора. Свято запроваджене в Польщі в 2004 році. Аналогічне свято мають, зокрема, США, Литва та Україна.