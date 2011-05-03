Бен Ладена вистежили за супутниковим телефоном охоронця

Спецслужбам США вдалося запеленгувати супутниковий телефон одного з охоронців, що відіграло важливу роль у розкритті місця перебування Усами бен Ладена.

Співробітники ЦРУ перехопили дзвінки кувейтського охоронця екс-лідера «Аль-Каїди», який у липні і серпні 2010 року зв`язувався з соратниками з терористичної організації, пише видання Christian Science Monitor з посиланням на джерело в спецслужбі Пакистану.

Згідно з повідомленням, сам бен Ладен не користувався електронною поштою і стільниковим зв`язком. Його найближчим соратникам також було заборонено користуватися стільниковими телефонами і використовувати інтернет через міркування безпеки.

Для передачі інформації була створена спеціальна система особистих посланців.

Глава «Аль-Каїди» Усама бен Ладен був убитий рано вранці в понеділок в результаті спецоперації американських військ у Пакистані, нагадує Газета.ру. Кілька років спецслужби вистежували бен Ладена і знайшли його у фортифікованому будинку в елітному селищі під Ісламабадом.