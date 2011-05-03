Радник Обами: звісно, краще було б узяти бен Ладена живим

Американські військові не мали можливості захопити Усаму бен Ладена живим, підтвердив на брифінгу радник президента США по боротьбі з тероризмом Джон Бреннан.

"Якби у нас була можливість узяти його живим, ми б це зробили... Але пріоритетом була безпека наших військових", - цитує РІА "Новости".

Він також пообіцяв, що США розправляться з "Аль-Каїдою", як розправилися з лідером угруповання, і наголосив, що усунення бен Ладена - важливий крок на цьому шляху.

Бреннан визнав логічними питання членів американського конгресу до пакистанської влади про те, як могли ті не знати про місце перебування бен Ладена. Він визнав, що уряди США і Пакистану мають розбіжності щодо стратегії боротьби з ісламським тероризмом, наголосивши водночас, що для успішної боротьби з терористами співпраця з Пакистаном життєво необхідна.