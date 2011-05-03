Польща відзначає День Конституції

Польща сьогодні відзначає 220-ту річницю ухвалення першої національної Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, з нагоди свята в країні відбудеться ряд урочистих заходів, у яких, зокрема, візьмуть участь Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ та голова уряду Дональд ТУСК.

Програма заходів у Варшаві передбачає відкриття виставки, присвяченої Конституції, проведення спеціальної Служби Божої задля блага Вітчизни, вручення державних нагород визначним діячам Польщі, а також концерт.

Сьогодні, у вихідний день, поляки зможуть відвідати Сенат парламенту Польщі.

Ухвалена 3 травня 1791 року польська Конституція стала першою у Європі і другою – після США – у світі.