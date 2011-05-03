Польща відзначає День Конституції
14:30, 03 травня 2011Світ
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220-та річниця
Польща сьогодні відзначає 220-ту річницю ухвалення першої національної Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, з нагоди свята в країні відбудеться ряд урочистих заходів, у яких, зокрема, візьмуть участь Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ та голова уряду Дональд ТУСК.
Програма заходів у Варшаві передбачає відкриття виставки, присвяченої Конституції, проведення спеціальної Служби Божої задля блага Вітчизни, вручення державних нагород визначним діячам Польщі, а також концерт.
Сьогодні, у вихідний день, поляки зможуть відвідати Сенат парламенту Польщі.
Ухвалена 3 травня 1791 року польська Конституція стала першою у Європі і другою – після США – у світі.
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