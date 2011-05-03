Білий дім: у момент загибелі бен Ладен не був озброєний

Як повідомив офіційний представник Білого дому Джей Карні, Усама бен Ладен у момент загибелі не був озброєний, проте чинив опір, коли американські військові спробували взяти його в полон, повідомляє Бі-бі-сі.

"Ми чекали серйозного опору, і ми зустріли серйозний опір. Там було чимало озброєних людей", - сказав Карні.

Напередодні радник президента США з нацбезпеки Джон Бреннан повідомив, що одна з дружин бен Ладена прислужилася йому живим щитом, нагадує РІА "Новини", зазначивши, що не пояснено, чи сама вона це зробила, чи її примусили.

Спецоперація тривала 40 хвилин. За словами Карні, після неї була зроблена фотографія вбитого бен Ладена. Адміністрація США на чолі з президентом Бараком Обамою розглядає питання про її оприлюднення, сказав він, і поки не дійшла рішення, оскільки фотографія "страхітлива".

Джей Карні також сказав, що смерть бен Ладена ніяк не вплине на плани Вашингтона щодо виведення військ з Афганістану.