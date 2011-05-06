Україна направить радників до місії НАТО в Афганістані

Україна направить двох радників до тренувальної місії НАТО в Афганістані. Про це повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Григорій Педченко - в Брюсселі на засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів у форматі країн - контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Експерти з підготовки бортових інженерів і з питань застосування авіаційного електронного устаткування виконуватимуть завдання у складі литовської групи радників з армійської авіації Афганської національної армії в провінції Кандагар.

Крім цього, в травні відбудеться ротація п`яти військовослужбовців Збройних сил України (чотирьох фахівців з розмінування і лікаря-хірурга) зі складу литовської Групи з реконструкції провінції Гор в Афганістані. Г.Педченко подякував представникам США за допомогу в забезпеченні українських саперів сучасним інженерним устаткуванням.