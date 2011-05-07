Армія Сирії ввела танки в місто Баніас

Частини армії Сирії в ніч на суботу за підтримки танків ввійшли до міста Баніас на північному заході Сирії, повідомляє РІА Новости.

Війська ввійшли в населені мусульманами-суннітами райони, а не в квартали, де живуть алавіти (відгалуження шиїзму). Більша частина ліній зв`язку з містом перерізана. Про зіткнення і жертви не повідомляється.

Сірійські офіційні ЗМІ повідомляли, що в п`ятницю в місті Хомс в результаті нападу "озброєним злочинним угруповання "загинули 10 військових і поліцейських. Хвилювання в Сирії почалися в середині березня в розташованому на кордоні з Йорданією місті Дераа. Поштовхом для них став арешт групи школярів, які писали на стінах антиурядові гасла. Люди вийшли на вулиці з вимогою звільнити підлітків. Пізніше акції протесту перекинулися в ряд інших регіонів країни, зокрема, в міста Латакія, Баніяс, Хомс, Хама і деякі передмістя Дамаска. Під час зіткнень маніфестантів із співробітниками правоохоронних органів у Сирії, за даними опозиції, загинули більш як 500 людей. У свою чергу, за офіційними даними, з початку "насильства, розв`язаного найманцями проти безпеки громадян і батьківщини", загинули 70 цивільних осіб і більш як 80 солдат і поліцейських.

Протести опозиціонерів у Сирії продовжуються, попри оголошену урядом широкомасштабну програму реформ. Зокрема, в країні скасовано діючий з 1963 року надзвичайний стан, що було однією з основних вимог опозиції. Найближчим часом буде, як очікується, скасовано положення Конституції, згідно з яким правляча партія арабського соціалістичного відродження (Баас) є "керівною і спрямовуючою силою в суспільстві". Сірійська влада покладає відповідальність за безпорядки, що тривають уже майже два місяці в країні, в яких є і внутрішні причини, на "озброєних бандитів", "зовнішні сили, що користуються підтримкою".