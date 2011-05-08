Кількість жертв землетрусу і цунамі в Японії становить майже 15 тисяч

Кількість загиблих у результаті руйнівного березневого землетрусу й цунамі на північному сході Японії, а також сильних повторних підземних поштовхів, у квітні становила 14 тисяч 877. Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Кіодо.

Раніше повідомлялося про 14 тисяч 704 загиблих. Зниклими безвісти в шести префектурах вважаються дев`ять тисяч 960 людей. Найбільша кількість жертв відмічена в префектурі Міягі - 8 тисяч 907 осіб. У префектурі Івате загинули 4 тисячі 377 людей, у префектурі Фукусіма - 1 тисяча 529 людей. У приблизно 2,4 тисячі тимчасових житлах у 18 префектурах країни розміщено близько 119 тисяч людей.

Руйнівний землетрус магнітудою 9,0 стався 11 березня на північному сході Японії, викликавши цунамі заввишки понад десять метрів. За даними Інституту географії Японії, цунамі накрило територію загальною площею 561 квадратний кілометр, що відповідає 90% площі 23 спеціальних районів, які складають ядро Токіо. Більш як половина затопленої водою території, 327 квадратних кілометрів, припало на префектуру Міягі. В результаті удару стихії було зруйновано понад 151 тисячу споруд.

Після землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолоджування. В результаті інцидентів на АЕС було виявлено декілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 30-кілометрої зони навколо АЕС. Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення у низці районів Японії радіоактивних елементів, зокрема ізотопів йоду і цезію, у повітрі, морській і питній воді, а також у продуктах харчування. За даними сейсмологів, повторні землетруси магнітудою понад 5,0 можуть продовжуватися в районі острова Хонсю ще як мінімум декілька місяців.