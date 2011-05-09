1000 найбагатших людей Великобританії мають 395,8 млрд. фунтів стерлінгів, повідомляється в оприлюдненому рейтингу Sunday Times Rich List, повідомляє The Telegraph.

Загальна кількість мільярдерів зросла з 53 до 73, а капітал дев`ятьох з них за останні 12 місяців збільшився на 1 млрд. ф.с. або більше - у кожного.

Зростання статків найбагатших людей Британії наблизило їх до докризових цифр 2008 року, коли було 75 мільярдерів, а 1000 найбагатших людей коштували 413 млрд.

Лакшмі Міттал, сталевий магнат, залишився найбагатшою людиною Великобританії, хоча він же є рекордсменом втрат порівняно з минулим роком. Світова фінансова криза зрізала його статок на одну п`яту - до 17 мільярдів.

Алішер Усманов, російський магнат гірничовидобувної промисловості - другий за багатством у Великобританії при більш ніж удвічі зрослій цифрі - до 12,4 млрд.

Роман Абрамович спустився на третій рядок - 10 млрд.

Герцог Вестмінстерський, найбагатший з корінних британців, вийшов за межі трійки вперше з 1999 року із статком в 7 млрд.

Прагнення середнього класу вціліти в кризу та подолати її наслідки «підняло» фінансистів і менеджерів хедж-фондів: у топ-1000 їх 55 на загальну суму 12,6 млрд. фунтів стерлінгів.

180 осіб із списку зробили своє багатство на фінансах, 198 - на власності та 125 - у сфері промисловості.

Рецесія також відкрила можливості для власників дисконтних магазинів, шість з яких мають тепер, згідно із Sunday Times Rich List, більше 100 мільйонів. Серед них власники B&M Retail - мережі, що продає брендові товарів за низькими цінами, - які за рік підвищили капітал ушестеро, до 298 млн.ф.с.

У списку рекордна кількість жінок: вперше з його появи в ньому більше 100 жінок, точніше 105 з сумарним капіталом 45,2 млрд.

Десять жінок стали мільйонерами завдяки розлученню. Славіка Екклстоун, колишня дружина Берні Екклстоуна, фактичного власника Формули-1, - одна з найбагатших жінок Великобританії з 743 мільйонами. Кажуть, колишня модель, яка була заміжем 24 року, у добрих відносинах з колишнім чоловіком.

Знаменитості теж себе показали. Джеймс Олівер, шеф-кухар, поліпшив свій стан до 106 млн.ф.с. після успіху його мережі ресторанів, а також книг і телевізійних шоу. Ріккі Джервейс - комік, режисер і продюсер телесеріалів - на початку року висміяв чутки про своє 50-мільйонне багатство, насправді у нього «лише» 32 мільйони.

Серед наймолодших найбагатших 22-річний «Гарі Поттер» Редкліфф, чий статок оцінюється в 48 млн., співачки Шеріл Коул (12 млн.) і Адель (6 млн.).

Нові учасники списку: промисловий дизайнер Apple Джонатан Айв (80 млн.) і постановник психологічних тріллерів Крістофер Нолан (70 млн.).