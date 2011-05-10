У Стамбулі триває саміт найбідніших держав світу
04:27, 10 травня 2011Світ
2438 0
Генсек ООН виступив на відкритті
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що народи бідних країн світу можуть незабаром наразитися на нову продовольчу кризу, повідомляє Радіо Свобода.
У понеділок Генеральний секретар ООН виступив у Стамбулі на відкритті п`ятиденного форуму керівників 48 найбідніших країн світу.
Він наголосив, що іноземні інвестиції в економіку найменш розвинених країн могли б сприяти виходу з рецесії і інших держав світу.
Учасники форуму обговорюють 10-річний план розвитку бідних країн. Середньорічний дохід на душу населення в цих країнах не перевищує 745 доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter