У Стамбулі триває саміт найбідніших держав світу

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що народи бідних країн світу можуть незабаром наразитися на нову продовольчу кризу, повідомляє Радіо Свобода.

У понеділок Генеральний секретар ООН виступив у Стамбулі на відкритті п`ятиденного форуму керівників 48 найбідніших країн світу.

Він наголосив, що іноземні інвестиції в економіку найменш розвинених країн могли б сприяти виходу з рецесії і інших держав світу.

Учасники форуму обговорюють 10-річний план розвитку бідних країн. Середньорічний дохід на душу населення в цих країнах не перевищує 745 доларів.