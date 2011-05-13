У ЄС поки не досягли згоди щодо стрес-тестів на АЕС

Європейська комісія спільно з консультативною групою Європейських регуляторів у галузі ядерної безпеки поки не змогли визначити критерії для проведення стрес-тестів на АЕС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії після закінчення сьогоднішнього засідання представників Комісії і групи.

При цьому, як відзначили в Єврокомісії, під час сьогоднішнього обговорення досягнуто значний прогрес.

«Зміст важливіший за час. Люди чекають надійних тестів, які покривають широке поле ризиків і питань безпеки», - цитує прес-служба комісара ЄС з питань енергетики Гунтера ЕТТІНГЕРА.

Прес-служба також повідомляє, що наступне засідання заплановане на 19-20 травня в Празі.

Як повідомляв УНІАН, ЄС вирішив провести стрес-тести на АЕС після подій на японській АЕС «Фукусіма», потерпілій у результаті землетрусу і цунамі. Інцидент на станції призвів до широкого забруднення радіацією і радіоактивними матеріалами повітря, води і суші.