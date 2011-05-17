Данилишин: УЄП сприятиме угоді про вільну торгівлю з ЄС

Громадська організація «Українська Європейська перспектива» (УЄП) має намір сприяти швидкому підписанню угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова УЄП Богдан ДАНИЛИШИН.

«Лобістських можливостей (В УЄП – УНІАН) вистачає. У нас є зв`язки з депутатами Європарламенту, і в комітетах, які займаються саме питанням підготовки документа. Ми працюватимемо з тим, аби ці переговори носили інтенсивніший характер», - заявив Б.ДАНИЛИШИН.

Він зазначив, що прискорити процес підписання документа можна шляхом винесення спірних питань в окремий блок для подальшого їх вирішення після підписання угоди.

«Гальмуючий момент у переговорах стосується аграрних питань. Ми сприятимемо, щоб питання, котрі викликають дискусію, виносилися в окремий розділ, який можна буде обговорювати вже після підписання угоди. Така процедура є. Фактично це підписання угоди, але з обмовками», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, 20-24 червня в Києві пройде 17-й раунд переговорів щодо створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ в середині квітня висловили сподівання, що до кінця цього року переговори стосовно підписання угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС будуть завершені.

Довідка УНІАН. Українська європейська перспектива – це громадська організація, що об`єднує українців усього світу, які підтримують прозахідний курс розвитку України. Мета УЄП – консолідувати всіх українців, які живуть і працюють в Європі і Сполучених Штатах Америки, в Канаді і Австралії, котрі прагнуть бачити Україну правовою державою з високим рівнем життя, демократії і свободи слова.

Організація створена на початку 2011 року в Празі. Один із співзасновників і голова Ради УЄП – екс-міністр економіки України Б.ДАНИЛИШИН, який одержав у 2010 році політичний притулок у Чехії.