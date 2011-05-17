Дружина Мубарака віддала всю свою власність державі

Дружина поваленого Президента Єгипту Хосні МУБАРАКА передала державі всі свої кошти і власність.

Як передає радіо «Свобода»,таким чином Сюзанна МУБАРАК сподівається уникнути суду за звинуваченням у корупції.

За деякими оцінками, сім`я МУБАРАК володіє статками в десятки мільярдів доларів.

Кримінальне переслідування сім`ї колишнього глави Єгипту було однією з головних вимог громадянських активістів, що стояли на чолі антиурядових виступів, які призвели до відставки Х.МУБАРАКА 11 лютого.