Дружина Мубарака віддала всю свою власність державі
09:17, 17 травня 2011Світ
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Сподівається уникнути суду
Дружина поваленого Президента Єгипту Хосні МУБАРАКА передала державі всі свої кошти і власність.
Як передає радіо «Свобода»,таким чином Сюзанна МУБАРАК сподівається уникнути суду за звинуваченням у корупції.
За деякими оцінками, сім`я МУБАРАК володіє статками в десятки мільярдів доларів.
Кримінальне переслідування сім`ї колишнього глави Єгипту було однією з головних вимог громадянських активістів, що стояли на чолі антиурядових виступів, які призвели до відставки Х.МУБАРАКА 11 лютого.
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