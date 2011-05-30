Уряд Ізраїлю на знак протесту зібрався в Старому місті

29 травня уряд Ізраїлю провів засідання не в будівлі парламенту, як завжди, а в Башті Давида в Старому Місті, повідомляє Радіо Свобода. Засідання було присвячене Дню Єрусалима - 1 червня відзначається чергова річниця об`єднання міста після перемоги Ізраїлю в Шестиденній війні.

Засідання в Старому місті мало показати ставлення ізраїльської влади до заяви Барака Обами про можливість розділу столиці Ізраїлю в рамках повернення до кордонів 1967 року, повідомляє кореспондент.

На засіданні, відкритому для преси, прем`єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що "Ізраїль збереже вірність Єрусалима".

На цьому ж засіданні уряд затвердив програму із зміцнення економіки Єрусалима, загальний бюджет якої перевищує 100 мільйонів доларів. Планується збільшити інвестиції в будівництво готелів і об`єктів інфраструктури, розвиток технологічних і дослідницьких центрів.