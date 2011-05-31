Ходорковський у Євросуді відсудив у Росії 25 тисяч євро

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що права екс-глави ЮКОСа Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО під час досудового арешту в рамках першої справи було порушено. Про це йдеться в рішенні, опублікованому сьогодні на офіційному сайті Євросуду. Про це повідомляють Вести.ру.

Разом з тим, як випливає з тексту, судовий процес над ним в Росії не був політично мотивованим. «Суд зазначив, що, «хоча справа М.ХОДОРКОВСЬКОГО могла б викликати деякі підозри з приводу того, що реальні наміри російської влади могли полягати в переслідуванні його, заява про політичну вмотивованість кримінального переслідування вимагає неспростовних доказів, яких не було представлено», - наголошується в рішенні суду.

У Страсбурзі вже зареєстровано чотири скарги М.ХОДОРКОВСЬКОГО, засудженого в 2005 році за звинуваченням у шахрайстві та ухиленні від сплати податків. В даний час йдеться про першу позовну заяву екс-глави ЮКОСа, подану ще 7 років тому. Оцінивши наведені захистом М.ХОДОРКОВСЬКОГО аргументи, Страсбурзький суд дійшов висновку, що російська влада порушила ряд положень Європейської конвенції з прав людини, зокрема, статтю 3 (заборона на нелюдяне і принижуюче людську гідність ставлення), а також статтю 5 (право на свободу і безпеку). На думку суддівської колегії, утримання під вартою М.ХОДОРКОВСЬКОГО до закінчення розслідування і судового розгляду було надмірно тривалим. Крім того викликають питання і умови утримання колишнього керівника нафтової компанії.

Таким чином, згідно з рішенням суду, Росія повинна буде виплатити М.ХОДОРКОВСЬКОМУ 10 тисяч євро за завдання нематеріальної шкоди і 14 543 євро — за судові витрати.

У разі, якщо сьогоднішнє рішення ЄСПЛ не буде оскаржено, воно набере чинності за 3 місяці, передає ІТАР-ТАСС.