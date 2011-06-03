Біля берегів Японії - новий землетрус
08:43, 03 червня 2011Світ
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Магнітудою 6,3
Землетрус магнітудою 6,3 стався в ніч на п`ятницю на схід від найбільшого в Японії острова Хонсю.
Як передає РІА «Новости», про це йдеться у повідомленні на сайті Геологічної служби США.
За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу, що стався о 10.05 за місцевим часом, знаходився за 270 кілометрів на схід від міста Іваки і за 412 кілометрів на північний схід від Токіо. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 31 км.
Загрози цунамі немає, про жертви і руйнування не повідомляється.
Як повідомлялося, щонайпотужніший землетрус магнітудою 9,0 стався 11 березня на північному сході Японії, викликавши цунамі заввишки більше десяти метрів. Число жертв перевищило 15 тис. осіб.
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