На "Фукусімі-1" скинуть 1,5 тис. тонн радіоактивної води

Оператор аварійної японської атомної електростанції (АЕС) "Фукусіма-1" компанія Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) скине в тимчасове сховище 1,5 тис. тонн радіоактивної води.

За словами представників компанії, це вимушений захід, щоб заражена вода не потрапила в грунт і море. У сховищі вже є більше 100 тис. тонн радіоактивної води. У керівництві TEPCO наголошують, що до 20 червня або навіть раніше сховище буде переповнене через зливи, передає Associated Press.

Про те, що на АЕС "Фукусіма-1" не вистачає сховищ для води, експерти передавали ще 30 березня, нагадує РосБізнесКонсалтинг.

Відкачати радіоактивну воду, яка використовувалася для охолодження реакторів, необхідно для продовження ремонтних робіт для станції, а також для того, щоб уможливити операцію із заповнення водою внутрішніх камер тиску першого, другого і третього енергоблоків, яка одержала назву "Водний саркофаг". Цей захід повинен усунути загрозу перегріву ядерних реакторів.