До 2018 року в ЄС можуть узяти ще 8 країн?
Таємницю відкрив президент Румунії
Президент Румунії Трайан БАСЕСКУ вважає за можливе розширення Європейського Союзу ще на 8 країн до 2018 року.
Про це він заявив в опублікованому сьогодні інтерв'ю британській The Daily Telegraph.
За словами Т.БАСЕСКУ, серед можливих нових членів ЄС – країни Західних Балкан, Молдова і Туреччина.
“Це – спільна точка зору Бухареста і Лондона. На цей момент часу ми можемо представити розширення ЄС на Західні Балкани, Молдову і Туреччину. Ми не можемо зараз представити ширшого Європейського Союзу», - сказав він.
“Буде 35, можливо до 2018 або 2020, коли процес буде завершений”, - додав Т.БАСЕСКУ.
Разом з тим, за словами Президента Румунії, розширення залежатиме від того, як ЄС зможе вийти з економічної кризи.