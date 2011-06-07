Росія бажає Україні успіху на переговорах з ЄС

Росія бажає Україні успіху на переговорах про угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

«Ми уважно стежимо за переговорами України і ЄС та бажаємо вам успіху», - сказав посол, відповідаючи на питання українського журналіста.

При цьому В.ЧИЖОВ зазначив, що не бачить підстав для конкуренції між Росією і ЄС у впливі на країни-учасниці «Східного партнерства» в цілому.

«Я не бачу підстав для конкуренції, швидше - базу для взаємодоповнення», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня - початку травня офіційні представники Росії неодноразово заявляли про те, що Україні варто було б приєднатися до Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі замість підписання угоди про вільну торгівлю з ЄС. При цьому у разі підписання угоди з ЄС представники російської влади обіцяли закрити ринки країн Митного союзу для товарів з України.