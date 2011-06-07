У день народження Каддафі сили НАТО вдарили по Тріполі

Муаммар Каддафі закликав своїх прихильників об`єднатися, незважаючи на авіаудари НАТО. Таку заяву він зробив в аудіозверненні до лівійського народу по місцевому державному телеканалу.

"Ніж здатися, у мільйон разів краще нам буде прийняти мученицьку смерть. Ми не здамося. Ми зустрінемо смерть", - заявив М.Каддафі, пообіцявши залишитися в Тріполі, незважаючи ні на що, живим чи мертвим, передає Associated Press.

Сьогодні, 7 червня, в 69-й день народження М.Каддафі сили НАТО здійснили один з найпотужніших нальотів на Тріполі, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. За даними лівійського державного телебачення, авіація НАТО завдала ударів по передмістю столиці - населеному пункту Аль-Карама.

Командування Північноатлантичного альянсу в зведенні повідомило про нальоти на командні центри лівійської армії, ангари військової техніки і склади ракет "земля - повітря".