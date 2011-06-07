Стан президента Ємену гірший, ніж вважалося

Президент Йемену Алі Абдалла Салех постраждав від ракетного обстрілу його резиденції минулої п`ятниці значно більше, ніж вважалося раніше, розповів Бі-б-сі представник уряду США.

За словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, у Салеха обпалені 40% тіла, а також внутричерепний крововилив.

За наявним даними, учора в Саудівській Аравії йому була зроблена операція з метою видалення осколків від вибуху з грудини. Повідомляється, що операція пройшла успішно.

Тим часом, в столиці Ємену зібралися тисячі маніфестантів з вимогою до виконуючого обов`язки президента Абдулли Мансур Хаді сформувати перехідний уряд.