Повстанці наблизилися до Тріполі

Лівійські повстанці, які діють на північний захід від столиці в районі Західні Гори, захопили село Саффет і наблизитися до Тріполі на відстань менше ста кілометрів, повідомляє "Аль-Джазіра".

Завдяки захопленню цього села, розташованого на височині, вони здобували можливість контролювати значний простір на північ від гір. Проте опозиціонери визнають, що в районі ще діють невеликі групи прихильників Каддафі, за якими триває переслідування.

В останні дні повстанці очистили від урядових військ майже весь гірський регіон і почали просування у напрямку столиці. Незважаючи на це, вони продовжують скаржитися на відсутність підтримки з боку авіації НАТО, яка зайнята бомбардуваннями в інших частинах країни, зауважує Лента.ру.

Останнім великим населеним пунктом в цьому районі, який перейшов під контроль опозиції, стало місто Ефрен, яке відкриває дорогу на Аль-Завію і Аль-Азізію. До цього Ефрен майже два місяці перебував у блокаді урядових військ.