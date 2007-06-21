У Росії з`явилися ”путінські” консерви (фото)

На етикетках овочевих консервів, які з`явилися у продажу в московських супермаркетах, з першого погляду можна прочитати прізвище російського президента. Насправді консерви виходять під марою "Пуін". При цьому посередині слова зображений меч, що нагадує своїми контурами літеру "Т" і що нагадує традиційну емблему органів держбезпеки. Назва марки розміщена на тлі двоглавого орла.

Як повідомляє газета "Московський комсомолець", розробники консервної продукції розуміють, що ім`я президента не може використовуватися як товарний знак. Тому вони застосували хитрість – консерви називаються не "Путін", а "Пуін". Двоглавий орел, якого видно на задньому плані, не повністю відповідає нині прийнятому Державному Гербові Росії, а значить, за зловживання держсимволікою РФ компанію притягнути знову ж таки не вдасться.

З`ясувалося, що консерви проводить ТОВ "Астраханский консервний комбінат". Підприємство також випускає під маркою "Пуін" кабачки, баклажани, перець, аджику і квасолю. В майбутньому комбінат планує випускати під знайомою маркою також рибну продукцію. Президент компанії Сергій Соколов стверджує, що продажі продукції зростають на 20-25%, що дозволить Астраханському консервному комбінату цього року втричі збільшити об`єми виробництва "пропрезидентських" консервів.

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